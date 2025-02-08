Эхомания
Транспортный Переулок 10А
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от 1200₽ до 2000₽
Возраст 16+
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Про событие
Фестиваль «Эхомания» — это масштабное музыкальное событие с участием популярных групп и исполнителей шугейза, пост-рока и инди. Насыщенная программа и уникальная атмосфера превратят этот день в настоящий праздник для меломанов и любителей живого звучания. Две сцены, яркие участники и многочасовая музыкальная программа сделают этот день незабываемым. Среди участников фестиваля — «Дедовский свитер», «Шабаш», «Нежный призрак» и многие другие исполнители, которые подарят зрителям свои лучшие композиции. Каждое выступление — это погружение в мир звуков, где мелодия переплетается с эмоциями и уникальным стилем исполнителей.
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