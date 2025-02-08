ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Эхомания

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Фестиваль «Эхомания» — это масштабное музыкальное событие с участием популярных групп и исполнителей шугейза, пост-рока и инди. Насыщенная программа и уникальная атмосфера превратят этот день в настоящий праздник для меломанов и любителей живого звучания. Две сцены, яркие участники и многочасовая музыкальная программа сделают этот день незабываемым. Среди участников фестиваля — «Дедовский свитер», «Шабаш», «Нежный призрак» и многие другие исполнители, которые подарят зрителям свои лучшие композиции. Каждое выступление — это погружение в мир звуков, где мелодия переплетается с эмоциями и уникальным стилем исполнителей.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста