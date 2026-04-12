Эхомания 2026
Транспортный Переулок 10А
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от 1300₽ до 2400₽
Возраст 18+
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Про событие
Масштабный трёхдневный фестиваль меланхоличной гитарной музыки. шугейз / пост-рок / дрим поп маркет / мерч / дистро April Rain / Levithan / Dog Silent (Москва) / Fetters in Use / Way (Екатеринбург) / Bananafish / Причалы и Пристани (Нижний Новгород) / Нежный Призрак / Mint Tea (Москва) / Nagasaki Sunset
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