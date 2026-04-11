Эхомания 2026
улица Рубинштейна, 28Д
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от 400₽ до 2400₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали
Про событие
Масштабный трёхдневный фестиваль меланхоличной гитарной музыки. шугейз / пост-рок / дрим поп маркет / мерч / дистро Диджей выступления гитарной музыки от участников фестиваля, камерные живые выступления: Прекрасно Знаешь / Holywell
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