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Эхо и Нарцисс: отношения без встречи

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Есть отношения, в которых один человек занимает всё больше пространства, а другой незаметно становится тише. Один нуждается во внимании, восхищении и подтверждении своей значимости. Другой привыкает понимать, поддерживать, подстраиваться — и постепенно перестаёт слышать самого себя. Древний миф об Эхо и Нарциссе удивительно точно описывает эту психологическую связку: Нарцисс не способен увидеть Другого. Эхо постепенно перестаёт видеть себя. На встрече через миф и картину Джона Уильяма Уотерхауса «Эхо и Нарцисс» (1903) поговоришь о том, почему возникают такие отношения, что удерживает в них обоих и почему близость оказывается невозможной, пока один ищет отражение, а другой готов им стать. И что должно измениться, чтобы отношения стали встречей двух отдельных людей. Ведущая: Сабина Осина — музеевед Стоимость: бесплатно, но тебя просят поддержать проект, заказав позицию из меню

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