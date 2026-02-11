Есть отношения, в которых один человек занимает всё больше пространства, а другой незаметно становится тише. Один нуждается во внимании, восхищении и подтверждении своей значимости. Другой привыкает понимать, поддерживать, подстраиваться — и постепенно перестаёт слышать самого себя. Древний миф об Эхо и Нарциссе удивительно точно описывает эту психологическую связку: Нарцисс не способен увидеть Другого. Эхо постепенно перестаёт видеть себя. На встрече через миф и картину Джона Уильяма Уотерхауса «Эхо и Нарцисс» (1903) поговоришь о том, почему возникают такие отношения, что удерживает в них обоих и почему близость оказывается невозможной, пока один ищет отражение, а другой готов им стать. И что должно измениться, чтобы отношения стали встречей двух отдельных людей. Ведущая: Сабина Осина — музеевед Стоимость: бесплатно, но тебя просят поддержать проект, заказав позицию из меню