Егор Начинкин снимает на черно-белую пленку различными камерами. В этом выставочном проекте использованы две камеры — обычная и монокль. Для печати применялись различные техники, позволяющие вмешиваться в процесс получения позитива, добиваться авторской пластичности изображения и уникальной интонации. В частности, использовались маскирование и проявитель, частично обладающий качествами лит-печати, — «псевдолит». Но Егор Начинкин не останавливается на этом. Дальше идет фрагментарная раскраска изображения, иногда оставляющая почти всё изображение черно-белым. В некоторых работах раскраска очевидна, но на большинстве снимков незначительные фрагменты подкрашены столь деликатно, тонко и ненавязчиво, что не замечаешь этого и воспринимаешь образ как органическое целое. Что это — черно-белая фотография, цветная или не то и не другое? В экспозицию выставки вошли работы из двух проектов — «Mademoiselle Z», «XIII аллегорий», а также одиночные произведения. Открытие выставки — 17 января, в 18:00 ср–вс 12:00 — 20:00 пн–вт выходные дни