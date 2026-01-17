ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Егор Начинкин «Субъективная хроматизация»

Арт от Фото
ул. Большая Конюшенная, дом 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Егор Начинкин снимает на черно-белую пленку различными камерами. В этом выставочном проекте использованы две камеры — обычная и монокль. Для печати применялись различные техники, позволяющие вмешиваться в процесс получения позитива, добиваться авторской пластичности изображения и уникальной интонации. В частности, использовались маскирование и проявитель, частично обладающий качествами лит-печати, — «псевдолит». Но Егор Начинкин не останавливается на этом. Дальше идет фрагментарная раскраска изображения, иногда оставляющая почти всё изображение черно-белым. В некоторых работах раскраска очевидна, но на большинстве снимков незначительные фрагменты подкрашены столь деликатно, тонко и ненавязчиво, что не замечаешь этого и воспринимаешь образ как органическое целое. Что это — черно-белая фотография, цветная или не то и не другое? В экспозицию выставки вошли работы из двух проектов — «Mademoiselle Z», «XIII аллегорий», а также одиночные произведения. Открытие выставки — 17 января, в 18:00 ср–вс 12:00 — 20:00 пн–вт выходные дни

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Папа, давай поговорим
Популярное
Папа, давай поговорим
до

1000₽

Траектории интервалов
Траектории интервалов
до

от 900₽

Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией
до

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста