Егор Бало
Транспортный Переулок 10А
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от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Первый сольный тур с презентацией альбома «Рубашка, пара кед»! Тебя ждут лёгкие песни о любви, внутренних переживаниях и эмоциях, близких каждому из слушателей. Тексты, пропитанные ощущениями свободы и безмятежности, а также энергичная инди-музыка, полная смелых экспериментов со звуком.
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