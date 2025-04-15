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Эфиры Container Radio в АТС

Пространство Base, улица Некрасова, 3-5

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Бесплатно
Возраст 14+
Вечеринки
Еда

Про событие

Каждый день в эфире, на который ты можешь прийти как офлайн, так и онлайн. Лучшие диджеи Санкт-Петербурга и других городов уже ждут тебя. Солнечная атмосфера, бодрящий кофе, сладости и мощная музыкальная обстановка. ВТОРНИК (15 апреля) - ХИП-ХОП ИНФО | 17:00 - 21:00: DARK / DJ 108 СРЕДА (16 апреля) - РИТМЫ | 17:00 - 21:00: EIDOFEY / JOMOSS / MELANIYA ЧЕТВЕРГ (17 апреля) - WASHING MACHINE | 17:00 - 21:00: HOOPA / JAX / TEXTURE / EUKA ПЯТНИЦА (18 апреля) - NEO VISION | 12:00 - 17:00: EQWILLUS / NEEXEE / FUTURE FIRE / MVRIV СУББОТА (19 апреля) - ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНЬЕ (20 апреля): BEATS & COFFE - SOFTSKILLA SHOWCASE | 12:00 - 17:00: SOFTSKILLA / BOOZA / ZHAR / Х-CAM / TOPER & 007 18:00 - 21:00: СЛОН / АНЖЕЛА ШУЛЬЖЕНКО Если не можешь присутствовать вживую, подключайся к эфиру по ссылкам: VK — https://vk.com/video-228789899_456239145 RuTube — https://rutube.ru/video/b12cd5ec184a91417ba21e2f6ae67b5f/ Twitch — https://rutube.ru/video/b12cd5ec184a91417ba21e2f6ae67b5f/ Приходи расслабляться, работать, общаться, пить кофе или просто наблюдать, как музыка собирает вокруг себя классных людей.

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