Effect X Rock in Wine
набережная Обводного канала, 74Е
Начало:
Завершение:
17500₽
Возраст 18+
Концерты
Еда
Про событие
Что для тебя рок в вине? Дерзость вкуса, свобода эмоций или аккорды, звучащие в каждом бокале? Ужин, где вино превращается в музыку, а каждый глоток звучит громче, чем слова. Никаких правил. Никакой концепции. Только вино и рок. Рок и вино!
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи