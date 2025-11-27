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Effect X Rock in Wine

набережная Обводного канала, 74Е

Начало:

Завершение:

17500₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Что для тебя рок в вине? Дерзость вкуса, свобода эмоций или аккорды, звучащие в каждом бокале? Ужин, где вино превращается в музыку, а каждый глоток звучит громче, чем слова. Никаких правил. Никакой концепции. Только вино и рок. Рок и вино!

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