В стенах, где два века звучали вальсы и полонезы, устраивают экстатичный маскарад XXI века. Для тебя в этот вечер: Welcome-set от Nadja Levi @nadja_levi — мягкое погружение Ecstatic-сет от Vankavanka — пульс вечера Живая скрипка Андрея Соколова @chelbayan69 — диалог классики и электроники Чайная церемония от Михаила Зубова @zubovm Особое место — паркетный зал, где проводили балы 200 лет назад. Дресс-код: маски, любой маскарадный костюм (в приоритете свободное движение) В пространстве будет работать маркет экстатичных товаров, где ты можешь приобрести для себя разные красивости, вкусности и полезности. Свободны в своих проявлениях, ответственны за эмоции и состояния, уважай свои и чужие границы, не оценивай себя, свой танец и других участников. Танцуй без разговоров, без обуви, без телефонов, на чистом сознании и без каких-либо правил о том, как двигаться! Заряд на недели вперед обеспечен! С собой бутылочка с водой. Есть уборные, чтобы переодеться.