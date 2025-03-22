Ecstatic day в Мутокукае
Мутокукай, набережная Обводного канала, 134-136-138Б
Начало:
Завершение:
от 1700₽ до 2300₽
Возраст 16+
Вечеринки
Фестивали
Про событие
В день весеннего равноденствия, когда солнце вовсю вступает в свои права, приходи на событие, где все ведущие — представители солнечной энергии, 4 мужчины проводника проведут тебя по всем волнам музыки. И это будет особенный экстатик. Мутокукай прекрасно освещается со всех сторон, поэтому будут танцы в лучах солнца. Итак, откроет двери для тебя маркет экстатичных товаров, а также welcome set от ученика Ванки - DJ ZaruBeat. Далее тебя ждёт энергетическая практика от Александра Петрова, поднимет энергию уже в самом начале. И после ecstatic set от Vankavanka в сопровождении гостя из Нижнего Новгорода, танцующего мастера Дзен, Ильи Боряева. Его разнообразные инструменты будут дополнять музыкальный узор, а в конце будет саундхиллинг от гостя. В пространстве будет работать маркет экстатичных товаров, где ты можешь приобрести для себя разные красивости, вкусности и полезности.
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