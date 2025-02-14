Тебя приглашают танцевать и исследовать тему контакта, ведь взаимодействие на танцполе — это огромное поле для озарений о себе и того, как мы ведем себя с другими. В программе: 1) Откроет вечер контактная импровизация — это будет разминка от Екатерины Ореховой 2) Сет проводников: Анны Судман и Ванки 3) Завершит вечер саундхилинг на множестве инструментов от Валерии Белобородько 4) В пространстве будет работать маркет экстатичных товаров А также в этот вечер будет практика «Тайный купидон», участники будут отправлять друг другу пожелания :) Сбор гостей с 18:45. В 19:00 welcome set. в 19:30 открывающий круг. Место проведения: пространство «ОБНИМИ», Конюшенная площадь 2В, пом. 27 (9 минут пешком от м. Невский проспект) Внутреннее соглашение для участников: «Мы свободны в своих проявлениях, мы ответственны за свои эмоции и состояния, уважаем свои и чужие границы, не оцениваем себя, свой танец и других участников. Танцуем без разговоров, без обуви, без телефонов, на чистом сознании и без каких-либо правил о том, как двигаться». С собой: бутылочка с водой, легкая удобная сменная одежда (не джинсы, в процессе будет жарко). В пространстве есть раздевалки и душевые. Место проведения: Пространство «ОБНИМИ», Конюшенная площадь 2В, пом. 27 (9 минут пешком от м. Невский проспект).