Это будет не просто вечер — это путешествие внутрь себя. Глубокий, терапевтический перформанс, где ты будешь и сценаристом и главным героем. По правилам, которые старше времени. Танец — это не то, что мы делаем. Это то, чем мы живём. Он пульсирует в ритме крови и тишине между вздохами и минимальными движениями. Он — Сама жизнь. Тем ценнее становятся моменты, когда ты посвящаешь себя ему полностью. Перестань просто наблюдать. Почувствуй. Отдайся движению целиком — со всеми своими страхами, светом и тьмой. Впусти каждую деталь, каждый мурашек на коже. Это момент, когда ты исчезаешь, и остаётся только чистое присутствие: «Я танцую». Запомни это ощущение. Я танцую. Белый бог танцует на земле, выбивая её ритм. Чёрный бог танцует в небе, сплетая узоры из звёзд. Вспышка в точке их встречи — это ты. Ты всё ещё читаешь? Или ты уже чувствуешь, как танцует твоё тело? Что будет: Welcome set от DJ Marje Разминка от Екатерины Шеиной и Максима Нострика Ecstatic set от DJ Katya Sheina Саундхиллинг от Maxim Nostrik Стоимость: 1000р. первые 10 билетов 1250р. вторые 10 билетов 1500р. последующие билеты 2000р. в день мероприятия 25% скидка всем участникам прошлых экстатиков Танцы босиком в сменной не сковывающей одежде С собой бутылочка воды Танцы трезвыми на чистом сознании Регистрация и оплата в ТГ