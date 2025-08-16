Ecstatic Boat Sunflow
Теплоход «Христина», пристань у Университетской набережной, 13
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 4500₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Тёплый август — время смакования этого потрясающего лета на дневной вечеринке на теплоходе. В лайнапе – DJs VankaVanka and Alexey Kuzmin, а также вокалистка Саша Вериш. Тебя ждёт: – ecstatic dance и живая музыка на 3 палубах теплохода; – маркет экстатичных товаров; – живое общение и красочная прогулка по водам Невы. Сбор гостей – 13:15, теплоход отходит ровно в 14:00.
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