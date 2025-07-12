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Ecstatic boat party

Пристань у Университетской набережной, 13

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от 2500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

На трёхпалубном теплоходе тебя ждёт ecstatic party от диджеев VankaVanka и Yujjoy. Гуляя по водам летней Невы с видами на красивейший Петербург, ты погрузишься в симбиоз современной электронной музыки и живого выступления Yujoy Music! Вечер откроют биты от DJ Zarubeat. А после отправления, танцуя под приятным летним ветерком среди волн Невы, ты сможешь расслабиться и отдаться танцу, свободе и радости этого вечера. На палубе будет работать маркет экстатичных товаров, где ты сможешь приобрести разные красивости, вкусности и полезности. Что тебя ждёт этим вечером: — 3 палубы теплохода; — ecstatic dance от 3х проводников; — живая музыка; — маркет экстатичных товаров; — интересное и живое общение; — захватывающая прогулка по водам Невы; — закат на Финском заливе. Сбор гостей в 18:15, теплоход отходит ровно в 19:00, не опаздывай!) Возвращение к пристани в 22:00. Теплоход «Христина», пристань у Университетской набережной, 13, (15 мин пешком от м. Василеостровская/Спортивная) Координаты: 59.938984, 30.298669

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