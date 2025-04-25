17 лет на сцене, тысячи порванных струн и десятки тысяч километров пути, сотни концертов в России и за рубежом — иными словами — It's a Long Way To The Top. Не опять, а снова: они возвращаются, чтобы зажечь огонь в рок-сердцах поклонников творчества AC/DC с лучшими хитами и безумной энергетикой. Высочайший исполнительский уровень музыкантов и невероятный живой звук — это не просто очередной трибьют, это Easy Dizzy. «…..These guys are real professionals. They are just note perfect. Easy Dizzy is the best AC/DC tribute i had ever heard» - Chris Slade (AC/DC).