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Новогодний Е**анфест
Лиговский 50 корпус 16
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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие
Все виды конченных гениев только здесь! Приходи е**анить с Голубем Степаном. Вместе с тобой е**анить будут: — ВСЧП, — MEGATRAXADROM — шакальные полуфабрикаты, — дикая клубника, — Хантер Томпсон, — Алкогольные войска, — MADFERN Халява!
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