«Дюплекс» (2003)
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Алекс и Нэнси наконец-то нашли квартиру своей мечты - двухэтажные апартаменты в тихом районе. Но покупка оказалась с нагрузкой: дряхлой старушкой, которая не собирается съезжать! Супруги решают немного подождать, пока вынужденная соседка съедет на тот свет по естественным причинам. Но бодрость старушки не оставляет молодоженам ни шанса... Жизнь Алекса и Нэнси постепенно превращается в кошмар. Доведенные неожиданной активностью соседки до безумия, Алекс и Нэнси начинают разрабатывать зловещие планы физического устранения проблемы. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo
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