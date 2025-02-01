О фильме: Алекс и Нэнси наконец-то нашли квартиру своей мечты - двухэтажные апартаменты в тихом районе. Но покупка оказалась с нагрузкой: дряхлой старушкой, которая не собирается съезжать! Супруги решают немного подождать, пока вынужденная соседка съедет на тот свет по естественным причинам. Но бодрость старушки не оставляет молодоженам ни шанса... Жизнь Алекса и Нэнси постепенно превращается в кошмар. Доведенные неожиданной активностью соседки до безумия, Алекс и Нэнси начинают разрабатывать зловещие планы физического устранения проблемы. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo