Камерная дискуссия, где попробуют разобраться стоит ли гламурная жизнь личного счастья и нескончаемого стресса и так ли прост фильм про моду. Культовому фильму «Дьявол носит Prada» исполняется 20 лет, обсудят насколько сейчас, в эпоху достигаторства, успешного успеха и вечного выгорания актуальны темы, так ярко показанные 20 лет назад и актуализированные выходом второй части фильма. На встрече обсудят: — стоит ли успех и гламурная жизнь нерегулируемого графика, отменённых встреч с друзьями и отсутствия выходных; — Миранда Пристли — начальник-тиран или строгий наставник? Можно ли работать с манипулятором и говорить «нет» не рискуя карьерой; — стоят ли стандарты моды того, чтобы ради них терять свою индивидуальность; — уход с престижной работы это смелость или слабость; Встреча проходит в рамках Дискуссионного клуба, где не читают лекций и где нет единственно верных мнений. Здесь совместно пытаются найти ответы на вопросы, которые всех волнуют, а ведущие только помогают высказаться каждому, чтобы ни одно мнение не осталось без внимания. На встрече не смотрят фильм, только отдельные фрагменты, помогающие понять контекст дискуссии. Если хочешь максимально эффективно поучаствовать в дискуссии — пересмотри, пожалуйста, фильм накануне самостоятельно.