«Дьявол носит Prada» (2006)
Садовая улица, 62
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Мечтающая стать журналисткой провинциальная девушка Энди по окончании университета получает должность помощницы всесильной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Энди всегда мечтала о такой работе, не зная, с каким нервным напряжением это будет связано… Запись в тг – @camperbistro
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