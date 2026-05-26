Миранда Пристли борется за выживание журнала в эпоху новых медиа. Мэрил Стрип в сиквеле культового драмеди. Dress code вечера — офисный глянец, строгие костюмы, абсолютно чёрный (total black), тренчи, каблуки и всё, что могло бы понравиться Миранде Пристли. Бронь в ТГ или по тел.