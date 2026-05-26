Дьявол носит Prada 2
улица Восстания, 24/27
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Миранда Пристли борется за выживание журнала в эпоху новых медиа. Мэрил Стрип в сиквеле культового драмеди. Dress code вечера — офисный глянец, строгие костюмы, абсолютно чёрный (total black), тренчи, каблуки и всё, что могло бы понравиться Миранде Пристли. Бронь в ТГ или по тел.
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