Двойная вечеринка х Частный звук (Dual Party x Private Sound)
Кожевенная линия, 34
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка для всех любителей хаус музыки на берегу финского залива. Встречать закат будешь с казанской промо-группой Private Sound — яркими представителями электронной сцены, недавно отметившими своё 12-летие. За годы существования команда провела множество мероприятий с участием известных артистов, среди которых Riccardo BHI (Dude Club, Milano), Kevin Cook (UK), Anushka, Sofia Rodina и Anton Kubikov. Диджеи: Shanti F-tek Faina Lisien Maratkanov Andrey Pshanava Вход свободный.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи