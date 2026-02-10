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Двойная вечеринка х Частный звук (Dual Party x Private Sound)

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка для всех любителей хаус музыки на берегу финского залива. Встречать закат будешь с казанской промо-группой Private Sound — яркими представителями электронной сцены, недавно отметившими своё 12-летие. За годы существования команда провела множество мероприятий с участием известных артистов, среди которых Riccardo BHI (Dude Club, Milano), Kevin Cook (UK), Anushka, Sofia Rodina и Anton Kubikov. Диджеи: Shanti F-tek Faina Lisien Maratkanov Andrey Pshanava Вход свободный.

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