Вечеринка для всех любителей хаус музыки на берегу финского залива. Встречать закат будешь с казанской промо-группой Private Sound — яркими представителями электронной сцены, недавно отметившими своё 12-летие. За годы существования команда провела множество мероприятий с участием известных артистов, среди которых Riccardo BHI (Dude Club, Milano), Kevin Cook (UK), Anushka, Sofia Rodina и Anton Kubikov. Диджеи: Shanti F-tek Faina Lisien Maratkanov Andrey Pshanava Вход свободный.