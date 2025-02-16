В лекции рассматриваются выдающиеся памятники французской архитектуры, начиная от старинных замков до величественного ансамбля Версаля. Архитектура королевских резиденций прошла очень долгую эволюцию от крепости, имеющей оборонительную функцию, с мощными стенами и башнями, рвом, окружающим её, до парадного дворца, отличающегося ярким, праздничным обликом, включающего в свой ансамбль величественный парк. В парках располагались фонтаны и скульптура. Внутри дворцы богато украшались живописью, лепниной и позолотой. Строили и оформляли королевские резиденции выдающиеся французские мастера – архитекторы, скульпторы, художники, инженеры, знатоки садового искусства. Французские короли приглашали и знаменитых иностранных мастеров, прежде всего, из Италии. Лектор: искусствовед Елена Гойхман. Лекция с переводом на русский жестовый язык, переводчик- Руслан Давдян.