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Дварфийские разбойники

Данжен Мастер, улица Блохина, 3/1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

ДнД ваншот о низкорослом разбое. Что ждёт тебя, приключенец? Загадка. А вот игрока ждут: — Профессиональные мастера, обученные по авторской системе, с большим опытом и харизмой; — 4к экран для дополнения атмосферы фэнтези; — Качественно покрашенные миниатюры и многое другое. Записаться на игру можно в личных сообщениях сообщества. Для записи, пиши: — Дату; — Количество участников; — Номер телефона. Оплата на месте. Подходит для новичков.

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