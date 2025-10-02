Уже не просто музыка… это игра в отражения… путешествие по жанрам: эйсид-хаус, электро-индастриал, арт-поп, джаз, фанк и даже босанова. Баланс между авангардом и попсовой лёгкостью, между ностальгией и свежестью. Разогреют толпу два человека с именем ваня, резиденты shabash records – slow moto и ослабление признака.