Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Уже не просто музыка… это игра в отражения… путешествие по жанрам: эйсид-хаус, электро-индастриал, арт-поп, джаз, фанк и даже босанова. Баланс между авангардом и попсовой лёгкостью, между ностальгией и свежестью. Разогреют толпу два человека с именем ваня, резиденты shabash records – slow moto и ослабление признака.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи