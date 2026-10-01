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Два королевства

К-30
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ

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Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

У каждого королевства свой трон. В последнюю пятницу октября организаторы выведут формат фейс-ту-фейс на новый уровень. Главная сцена превратится в тотальную декорацию, где столкнутся светлое и тёмное королевство. Выступления диджейских пар Москвы и Петербурга в формате фейс-ту-фейс, эпическое шоу, театр и специальная музыкальная постановка в прайм-тайм ночи. Отдельный блок — живые выступления двух супергрупп, собранных барабанщиком Shortparis Даниилом Холодковым специально для этой ночи. Дресс-код: свет и тьма. Выбирай свою сторону — тёмная или светлая.

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