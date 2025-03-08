Пески Арракиса ждут тебя, путешественник с других планет! Погружайся в волшебный мир «Дюны», где красота и величие пустыни встречаются с тайнами космоса. В этом уникальном событии, приуроченном к 8 марта, клуб Tones превратится в оазис, вдохновленный легендарной вселенной Фрэнка Герберта. Программа: 23:00 – Zii 00:00 – Lisa Marty 01:00 – Ali 02:00 – Turuk 03:00 – Malycent 04:00 – La Flame 05:00 – Secret Guest При брони стола по телефону – вход 500 рублей на месте.