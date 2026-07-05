Глубина звучания одного из древнейших инструментов мира — армянского дудука, масштаб классического оркестра и невероятный летний вечер у воды под открытым небом. Этно в симфоническом звучании во всей её красоте. Армянский дудук — тёплый, пронзительный, с дыханием гор. Симфонический оркестр — великолепие европейской музыки. Такие два разных мира, но рассказывающие об одном. Ты услышишь классические народные армянские мотивы, шедевры мировых саундтреков и самую величественную классику. Ave Maria под заходящее солнце, когда всё небо окрашивается алым. Представь, как пронзительно будут звучать скрипки в «Списке Шиндлера» и как смешаются между собой бархатистый звук дудука, крики чаек и гениальная мелодия Энио Морриконе из «Однажды в Америке». Есть концерты, которые звучат красиво. А есть уникальные концерты. И этот один из них. Тёплый, немного хриплый звук дудука растворится в морском воздухе, смешается с вечерним шумом набережной. Магия вечных гор и питерское море. Глубина виолончелей и огни летнего вечера. Этническая музыка и оркестр.