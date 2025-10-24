Ночь роскоши, блеска и восточного настроения. Тебя ждёт: — Специальный коктейль с золотом. Вкус, достойный шейхов — Финики от шеф-повара. Авторский велком-сет, созданный специально для этой ночи — Атмосфера Дубая: яркая, соблазнительная и полная огня — Фееричная шоу-программа с восточными мотивами — Тематическая фотозона, созданная в духе арабской страны Погружайся в мир, где ночь — синоним роскоши.