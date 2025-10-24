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Dubai Party in Project

Project
Садовая улица, 12

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Ночь роскоши, блеска и восточного настроения. Тебя ждёт: — Специальный коктейль с золотом. Вкус, достойный шейхов — Финики от шеф-повара. Авторский велком-сет, созданный специально для этой ночи — Атмосфера Дубая: яркая, соблазнительная и полная огня — Фееричная шоу-программа с восточными мотивами — Тематическая фотозона, созданная в духе арабской страны Погружайся в мир, где ночь — синоним роскоши.

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