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Дрянные девчонки

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Собирают самых секси питера в одном клубе. Низкая посадка, розовый мех, грилзы, стразы и фотки со вспышкой. Тебя ждёт: — 3 музыкальные площадки: главная сцена, малая виновница и (ангар – онли в субботу) — 6 баров и комфортные вип-зоны — фотозона + фотограф — выбор королевы vnvnc: три победительницы получат бьюти-боксы — сплетни бук — послания бывшим — хэндмэйд зона — приложение для знакомств — фри сладкая вата бронь вип-столов поо тел. билет / бронь = вход без очереди обязательно оригиналы документов: паспорт / права / военный билет

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