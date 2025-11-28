Группа из Ярославля, альтернативный поп-рок и терапевтические тексты. Жанровый «винегрет», до наивного искренние тексты и сумасшедшая отдача со сцены — это именно то, за что многочисленные слушатели любят творчество группы. Долгожданный сольный концерт в северной столице. Чистые эмоции, искренние разговоры и любимые треки.