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Про событие
Группа из Ярославля, альтернативный поп-рок и терапевтические тексты. Жанровый «винегрет», до наивного искренние тексты и сумасшедшая отдача со сцены — это именно то, за что многочисленные слушатели любят творчество группы. Долгожданный сольный концерт в северной столице. Чистые эмоции, искренние разговоры и любимые треки.
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