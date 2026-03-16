Дружба: искусство раскрытия души
Новый Акрополь, набережная реки Мойки, 112
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Про событие
Умение строить связи, видеть и признавать различия, находить точки объединения и сохранять свободное пространство — всё это делает дружбу крепкой и долговечной. На лекции будут учиться дружбе у мудрецов: ценные советы будут искать у римского философа Цицерона в его книге «Лелий, или О дружбе», а также у поэта-философа Халиля Джебрана в книге «Ищите встречи с другом всегда, когда у вас есть время жить». Лектор: Анна Кривошеина — руководитель философской школы «Новый Акрополь» на Мойке.
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