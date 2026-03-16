ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Дружба: искусство раскрытия души

Новый Акрополь, набережная реки Мойки, 112

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

Умение строить связи, видеть и признавать различия, находить точки объединения и сохранять свободное пространство — всё это делает дружбу крепкой и долговечной. На лекции будут учиться дружбе у мудрецов: ценные советы будут искать у римского философа Цицерона в его книге «Лелий, или О дружбе», а также у поэта-философа Халиля Джебрана в книге «Ищите встречи с другом всегда, когда у вас есть время жить». Лектор: Анна Кривошеина — руководитель философской школы «Новый Акрополь» на Мойке.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста