Умение строить связи, видеть и признавать различия, находить точки объединения и сохранять свободное пространство — всё это делает дружбу крепкой и долговечной. На лекции будут учиться дружбе у мудрецов: ценные советы будут искать у римского философа Цицерона в его книге «Лелий, или О дружбе», а также у поэта-философа Халиля Джебрана в книге «Ищите встречи с другом всегда, когда у вас есть время жить». Лектор: Анна Кривошеина — руководитель философской школы «Новый Акрополь» на Мойке.