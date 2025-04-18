Drummatix
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б
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Завершение:
от 2500₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Drummatix — артистка, глубине таланта которой нет предела. Она реализовала себя в нескольких творческих амплуа: как хип-хоп-певица, продюсер и битмейкер. Drummatix создаёт удивительную этническую музыку, смело комбинирует фолк и хип-хоп, завораживает зрителей неповторимыми шаманскими напевами и инструментальным звучанием. Одни из самых популярных и эстетически характерных треков Drummatix — «Воздух» и «Племя». В них, как и во всем творчестве исполнительницы, мощь битов соседствуют с этническими инструментами. В этом необычном синтезе заключается новаторство артистки, которое и очаровывает «племя» — так с любовью Drummatix называет своих поклонников.
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