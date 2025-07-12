Дрим-поп фестиваль Some Heavy Ocean
Транспортный Переулок 10А
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800₽
Возраст 18+
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Про событие
Фестиваль Some Heavy Ocean собирает музыкантов, играющих в жанрах шугейза и нойз-рока. В этот вечер сыграют: Marto (Москва) Нежный Призрак Утешение Развлекательная Программа (Москва) 4 эпизод фестиваля Some Heavy Ocean посвящён дрим-попу и Lo-Fi музыке. По традиции атмосферу вечера разбавит хауз нойз-рока.
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