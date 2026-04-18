На дворе стоит 1926-й год и мир находится на грани исчезновения... Древнее и могущественное существо готово проснуться и покрыть известный людям мир мраком. По всему миру открываются порталы, из которых вылезают различные чудовища, а древние культы поднимаются с колен. Но находится группа героев, которые готовы рискнуть всем, чтобы предотвратить надвигающийся ужас. Бесстрашные путешественники отправляются в путь по всему миру: от заснеженных вершин Гималаев до шумных улиц Сан-Франциско, чтобы собрать улики, решить загадки, уничтожить монстров и защитить мир от потусторонней угрозы. Готов ли ты присоединиться к ним и поставить на кон всё, что тебе дорого, ради спасения этого мира? Количество участников: 2-8 Оплата на месте.