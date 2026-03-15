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Древний ужас

Хорошее место, 7-я Советская улица, 9/20

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Это кооперативная игра для 1-8 человек. Каждый игрок выбирает себе одного сыщика, которые различаются по запасу здоровья, рассудка, а также пяти навыкам: знанию, общению, вниманию, силе и воле. Путешествуя по всему миру, сыщики решают загадки, попадают в ловушки и сражаются с монстрами. Для того, чтобы победить, группе исследователей необходимо разгадать загадки, которые уникальны для каждого Древнего. Телеграм организатора: https://t.me/iskanderneu Оплата по тарифу антикафе (4 рубля за 1 минуту = 240 рублей за 1 час, но не более 1000 рублей за вечер). Как найти: 7-я Советская улица, 9/20, антикафе «Хорошее место» (дом, где «ЛюдиЛюбят» на углу, от него первая арка, в воротах калитка открывается, за аркой прямо и чуть левее крыльцо с кнопкой-домофоном).

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