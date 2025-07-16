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Дракон. Возвращение

Курт
ул. Чайковского, 16

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Вот уже 400 лет городом правит жестокий и кровожадный Дракон, а жители с покорностью принимают свою судьбу. Какой дурак осмелится его убить? А если и убьёт, то где гарантии, что его место не займёт новый угнетатель? История борьбы добра со злом, актуальная по сей день, с изящными диалогами, искромётным юмором и авторскими песнями. Спектакль создан на основе драматургии Евгения Шварца, вдохновлённый режиссурой Марка Захарова и музыкой Генадия Гладкова.

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