Вот уже 400 лет городом правит жестокий и кровожадный Дракон, а жители с покорностью принимают свою судьбу. Какой дурак осмелится его убить? А если и убьёт, то где гарантии, что его место не займёт новый угнетатель? История борьбы добра со злом, актуальная по сей день, с изящными диалогами, искромётным юмором и авторскими песнями. Спектакль создан на основе драматургии Евгения Шварца, вдохновлённый режиссурой Марка Захарова и музыкой Генадия Гладкова.