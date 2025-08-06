Проект, чьи песни звучат как письмо из другого измерения: искреннее, пронзительное и полное света. Сквозь поп-панк вихри и звёздные барьеры, по маршруту, где вместо указателей — гитары и барабаны, а вместо билета — открытое сердце, Драгни умеют говорить на языке чувств, танцевать на осколках воспоминаний и собирать из звуков целые вселенные. Голос Серёжи — как ветер, который то гладит, то толкает в спину, а в финале оставляет главное: ощущение, что ты снова дышишь полной грудью.