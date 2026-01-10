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Про событие
Free Race совместно с Let's Drift проведут легальные драг заезды на гоночной трассе Автодром. — драг заезды на 402 метра — уникальные драг проекты — драг такси — дрифт такси от Let's Drift — удобные трибуны — панорамное кафе — просторная парковка на территории
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