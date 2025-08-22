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Double Sound празднуют 15-летие. В лайнапе: дружественный лейбл Nervmusic с Denis Kaznacheev и румынским музыкантом Zefzeed, который впервые выступит в Петербурге, а также резиденты Double Sound — Basic7, Preesh, Ika и Dvinskikh. Седиахудожница Elina Zazulia представит свою новую работу и наполнит пространство магией света.
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