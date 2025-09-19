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Double Sound

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Арсенальная наб., д. 1

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Double Sound возвращаются после шумного празднования 15-летия. Мероприятие пройдёт на двух сценах клуба: основное действие развернётся на доживающей последние деньки перед зимовкой террасе с лонграном от резидентов. Гримёрка превратится в зону экспериментального звучания с безударной электроникой: ambient, сontemporary jazz, drone, abstract, fusion, downtempo и многих других пограничных жанров в формате vinyl only, а так же два экспериментальных лайва от Basic7 и Valeri Emberche. На танцполе будут разложены мягкие пуфики для комфортного прослушивания в камерном формате.

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