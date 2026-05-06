Достучаться до небес
John Doe, улица Пестеля, 6
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Волею судеб две абсолютные противоположности, тихоня Руди и разгильдяй Мартин, оказываются в одной больничной палате. Узнав неутешительные прогнозы, друзья решают использовать последние дни на полную катушку — угнать машину с деньгами, напиться текилы, и, конечно, увидеть море. Бронь в ТГ
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