О фильме: Волею судеб две абсолютные противоположности, тихоня Руди и разгильдяй Мартин, оказываются в одной больничной палате. Узнав неутешительные прогнозы, друзья решают использовать последние дни на полную катушку — угнать машину с деньгами, напиться текилы, и, конечно, увидеть море. Бронь в ТГ