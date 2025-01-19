«Достоевский. Братья» набросок от руки по мотивам главы «Иван и чёрт» романа Ф. Достоевского «Братья Карамазовы». «Зачем приехал тогда к нам Иван Фёдорович, - я, помню, даже и тогда ещё задавал себе этот вопрос с каким-то почти беспокойством. Столь роковой приезд этот, послуживший началом ко стольким последствиям, для меня долго потом, почти всегда, оставался делом неясным.. Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы». Режиссёр: Юлия Панина Актеры: Константин Гаёхо , Роман Вебер , Владимир Поднозов, Евгений Демидов, Мария Васильева, Наталия Эсхи и Саша Гладь. Вход в театр осуществляется через арку за 20 минут до начала спектакля. Вход в театр после начала спектакля невозможен.