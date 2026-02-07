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«Дороже Золота»: Танцы в звёздном театре

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринки «Дороже Золота» — это крафтовые вечеринки с уникальной атмосферой, где каждый может найти новых друзей и почувствовать себя частью мини-мира. В программе: — Танцы до утра от диджеев и приглашённых звёзд — Большой лежачий чилл для душевных разговоров, отдыха и просмотра кино — Атмосфера театра с кулисами и трибунами, украшенная невероятно и магически звёздами, лунами и планетами. И всё это в блеске диско-шара. — Гуманитарный сбор в пользу благотворительного фонда «Улица Мира» — Блёсточная станция для тех, кто забыл блёстки дома — Луна, исполняющая желания DC: атмосфера звёзд, планет, комет и луны:) Цвета: чёрный, синий, фиолетовый, золотой, серебряный Точное место проведения: «Театр-цирк Монгольфьери»

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