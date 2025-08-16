Дороже золота: креветка-party
Бар «Птичья Личность», улица Рубинштейна, 28Д
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка - эксперимент, к которой хочется подготовиться максимально чиллово. Креветку нарисовала нейросеть, лайнап будет составлен при помощи жребия, а диджеи вольны экспериментировать. Будет зал-танцпол с рок и поп музыкой, зал караоке, невероятные декорации. Приветствуются костюмы морских существ (от креветок, до русалок), либо максимально праздничные и нарядные, чтобы свет твоих пайеток был виден из космоса.
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