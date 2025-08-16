Вечеринка - эксперимент, к которой хочется подготовиться максимально чиллово. Креветку нарисовала нейросеть, лайнап будет составлен при помощи жребия, а диджеи вольны экспериментировать. Будет зал-танцпол с рок и поп музыкой, зал караоке, невероятные декорации. Приветствуются костюмы морских существ (от креветок, до русалок), либо максимально праздничные и нарядные, чтобы свет твоих пайеток был виден из космоса.