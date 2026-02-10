Слушаешь Black Sabbath и W.A.S.P., старательно делаешь мрачное лицо, носишь только чёрное, но тайком танцуешь под Восточные Сказки? Тогда эта вечеринка для тебя. Здесь соберутся в чёрных балахонах, драных джинсах, в любых брутальных неформальных образах, и плачем под Максим. Потому что в сердце даже самой суровой девочки есть место нежности, а эмоционально недоступному мальчику полезно иногда дать волю слезной железе. — Танцы до утра от любимых диджеев и приглашенных звёзд — Лежачая зона отдыха для душевных разговоров и просмотра кино — Атмосфера театра с кулисами и трибунами с брутальными дорожезолотыми декорациями. И всё это в блеске диско-шара — Сбор подорожников в пользу благотворительного фонда «Улица Мира» — Гастрономически — чилловая коллаборация с легендарным благотворительным проектом «История Одной Кухни» — Фотозона с Луной, и талисман — Креветка, которой как будто 14 лет и она впервые отпросилась у бати на концерт Арии Место проведения: Кожевенная линия, 34, Севкабель Порт, Театр —Цирк Монгольфьери