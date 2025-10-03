Doomercore
Конюшенная пл., 2в
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Вечеринка с атмосферой серой тоски грустных панелек и холодом октября. Это будет эксперимент, где в едином танце сойдутся жанры пост-панк, электроклэш и витчхаус. Влияние на звуковой формат вечеринки оказали такие проекты, как Дурной Вкус, Crystal Castles, Молчат Дома, Salem и другие. LineUp: Dragon Slayer Rempacho Deejaynosex Volga Balt EvaY Deer Space
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи