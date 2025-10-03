Вечеринка с атмосферой серой тоски грустных панелек и холодом октября. Это будет эксперимент, где в едином танце сойдутся жанры пост-панк, электроклэш и витчхаус. Влияние на звуковой формат вечеринки оказали такие проекты, как Дурной Вкус, Crystal Castles, Молчат Дома, Salem и другие. LineUp: Dragon Slayer Rempacho Deejaynosex Volga Balt EvaY Deer Space