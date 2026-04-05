Владимир Кирасиров и Евгения Маркова расскажут как эти инструменты появились, чем отличаются и почему один из них почти исчез, а другой разошелся по всей Европе. А также покажут, как всё это звучит вживую. Отдельный бонус — редкий инструмент с необычным названием: лютневая гитара Вандерфогель («перелётная птица»). Специально подготовленная программа — произведения разных эпох и контекстов: от барокко до киномузыки, от Кастелло до Морриконе.