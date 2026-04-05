Домра, мандолина, вандерфогель: лекция-концерт
Лекторий'порт (Студия 42), Кожевенная линия, 40Д
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Владимир Кирасиров и Евгения Маркова расскажут как эти инструменты появились, чем отличаются и почему один из них почти исчез, а другой разошелся по всей Европе. А также покажут, как всё это звучит вживую. Отдельный бонус — редкий инструмент с необычным названием: лютневая гитара Вандерфогель («перелётная птица»). Специально подготовленная программа — произведения разных эпох и контекстов: от барокко до киномузыки, от Кастелло до Морриконе.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи