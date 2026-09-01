Dominia — петербургская группа, сочетающая симфонический мелодичный дум/дэт-метал с традициями классической музыки, брутальной мелодичностью и пронзительной партией скрипки. В программе — материал нового, седьмого полноформатного альбома «Tamas», название которого с санскрита переводится как «тьма» и отражает главную тему релиза — борьбу человека со своими внутренними демонами и поиск света внутри себя. «Tamas» продолжает традиции классического дум/дэт-метал, дополняя их фирменной меланхолией и академическим звучанием Dominia. Концерты группы — это не только мощный живой звук, но и эмоциональное театральное действие, наполненное мрачной красотой и особой атмосферой.