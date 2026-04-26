Дома на воде — это экзотика или логичный шаг в развитии приморских городов? На лекции будут говорить о том, как и где в мире живут на воде, как формировалась эта традиция и почему в одних странах это стало нормой, а в других — редкостью. Что обсудят на встрече: — Показательные кейсы: от единственного в мире плавучего приюта для кошек в Амстердаме до экопоселения на воде в пригороде Сиэтла. — Реальность: какие барьеры мешают развитию такого формата и есть ли у него будущее в Петербурге. — Личный опыт: спикер Анна Афонина уже 11 лет вместе с пятью детьми живёт в доме на воде и была идеологом проекта первого плавучего жилого квартала в Галерной гавани. Это возможность услышать не только теорию, но и живую историю «изнутри». Ты сможешь «примерить» на себя плавучий образ жизни: вместе с Анной разберёшь план действий по заселению на воду, если тебе вдруг этого захочется. Это разговор о городе, воде и возможностях, которые люди пока не до конца осознали. Лекция пройдёт в действующем доме на воде — это позволит максимально погрузиться в тему. Каждого гостя ждёт индивидуальный бокс с закусками и игристым вином или лимонадом.