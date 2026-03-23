О фильме: Кейт Форстер после расставания с парнем решает переехать, чтобы начать всё с чистого листа, а заодно быть ближе к работе. Она оставляет в почтовом ящике письмо для следующего жильца, объяснив некоторые нюансы. Новым съёмщиком оказывается Алекс Уайлер — одинокий архитектор, отец которого и построил этот прекрасный дом. Он читает послание, но не может понять, почему описанное Кейт не совпадает с действительностью. Это побуждает Алекса написать ответ. Через несколько дней переписки герои понимают, что живут в разное время: он в 2004 году, она — в 2006. И лишь загадочный почтовый ящик служит им соединяющим мостиком. Вход: заказ по меню.