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Про событие
О фильме: Кейт Форстер после расставания с парнем решает переехать, чтобы начать всё с чистого листа, а заодно быть ближе к работе. Она оставляет в почтовом ящике письмо для следующего жильца, объяснив некоторые нюансы. Новым съёмщиком оказывается Алекс Уайлер — одинокий архитектор, отец которого и построил этот прекрасный дом. Он читает послание, но не может понять, почему описанное Кейт не совпадает с действительностью. Это побуждает Алекса написать ответ. Через несколько дней переписки герои понимают, что живут в разное время: он в 2004 году, она — в 2006. И лишь загадочный почтовый ящик служит им соединяющим мостиком. Вход: заказ по меню.
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